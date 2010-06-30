Нафтогаз хоче змінити базову ціну газу в контрактах із Газпромом

НАК «Нафтогаз України» вважає, що в газових контрактах мають бути закріплені мінімальні обсяги транзиту газу і, відповідно, відповідальність «Газпрому» за невиконання зобов`язань з транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні журналістам під час робочої зустрічі Російського газового товариства і Національного газового союзу України, що відбувається сьогодні в Києві.

«Має бути синхронна відповідальність за невиконання зобов`язань», - сказав він.

При цьому В.ЧУПРУН зазначив, що разом з цим НАК «Нафтогаз України» на переговорах з «Газпромом» постійно порушує питання про підвищення транзитної ставки, а також зниження базової ціни газу, закладеної в контракті на купівлю газу.

«Ми хочемо змінити базову ціну газу, закладену в контракті на купівлю і продаж газу. У нас прив`язані газойль і мазут. Ми з цим не згодні, тому що їх питома вага в балансі країни в дуже обмежених кількостях», - сказав В.ЧУПРУН.

Також, заступник голови «Нафтогазу» відзначив, що «стоїть питання про об`єктивний підхід, що відповідає тій дійсності, за якою ми працюємо в Україні».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу до України, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році й 40 млрд. куб. м - в подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін. Крім того, скасовано пункти контракту, що стосуються штрафних санкцій за недобір газу Україною, які за практикою його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшено до 36,5 млрд. куб. м.

Водночас в контракті від 19 січня 2009 року на транзит російського газу територією України не були передбачені штрафні санкції до "Газпрому" за невиконання зобов`язань з транзиту газу.