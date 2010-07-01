Міліція затримала сутенерів, які «завідували» Броварським шосе в Києві

У Криму співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, припинили діяльність сутенерів, які вивозили кримчанок до Києва для роботи повіями.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю кримської міліції, члени цієї ОЗГ займалися вербуванням дівчат - мешканок східного Криму, яких вивозили до Києва, де залучали до заняття проституцією.

Як повідомили в міліції, працювали дівчата під жорстким контролем сутенерів на Броварському шосе та території, прилеглій до готелю "Братислава". В основному сутенери підбирали дівчат із малозабезпечених сімей, матерів-одиначок, а також тих, хто зазнавав матеріальних труднощів, мав конфлікти з рідними.

Організатором групи був 40-річний кримчанин, раніше не судимий і офіційно ніде не працюючий. У свою діяльність він втягнув жителя Керчі, який безпосередньо займався підбором майбутніх працівниць, а також жителя міста Києва, який допомагав своїм "колегам" організувати роботу в столиці. Група діяла більше року. Доходи ОЗГ становили від 5 до 7 тисяч гривень на день.

На початку червня до правоохоронців надійшла інформація про те, що найближчим часом відбудеться відправка чергової партії дівчат. 9 червня в поїзді, кінцевою станцією якого значився Київ, організатора злочинного угрупування було затримано. Пізніше було затримано й двох його "колег".

Наразі проти трьох затриманих обрано запобіжний захід - утримання під вартою, підозрювані перебувають в ІТТ. Проти них за фактом сутенерства за попередньою змовою щодо двох і більше осіб порушено кримінальну справу за ст. 303 Кримінального кодексу України. Їм загрожує понад 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили близько 20 дівчат, вивезених фігурантами на роботу до Києва, як з території Криму, так і з інших регіонів України. Встановлюються всі особи, причетні до діяльності ОЗГ. Проводяться активні слідчі дії.

"Наразі більшість дівчат повернулися додому, облаштовують побут. Багато хто вже влаштувався на нормальну роботу. Проте у всіх них є проблеми зі здоров`ям", - повідомили в міліції.