Євро на міжбанку росте

На міжбанку торги доларом відкрилися котируваннями 7,9055/7,9170 грн./дол.

Київ. 6 липня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9055/7,9170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2542/0,2546, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 9,9505/9,9660. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2583/1,2585 (понеділок – 1,2538/1,2540).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара на ТОМ’і за курсом 7,9050 грн./дол.