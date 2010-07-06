У Донецькій області - нашестя сарани

У п`яти районах Донецької області відзначається нашестя сарани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника обласної інспекції захисту рослин Анатолій МАНЬКО.

За даними сайту «Маріуполь-Експрес», нашестя сарани зареєстровано в Мар’їнському, Волноваському, Першотравневому, Старобешівському і Тельманівському районах на загальній площі 70 га.

За словами А.МАНЬКА, одиничні особини сарани виявлено також у Маріуполі.

«У кожному районі у нас діють пункти сигналізації і прогнозу, де наші інспектори стежать за розвитком шкідників і хвороб, до яких належить і сарана», - пояснив А.МАНЬКО.

Він також відзначив, що вогнища поширення сарани у регіоні реєструються останні три роки, що пов`язано зі спекотною погодою.

«Спека сприяє розмноженню сарани, проте на сьогодні ситуація під контролем, і сільгоспугіддям області загрози немає», - сказав А.МАНЬКО.