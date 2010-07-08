Профільний комітет ВР "дає добро" проектові Житлового кодексу

Комітет із питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства й регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому проект Житлового кодексу.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні парламенту.

Згідно з повідомленням, законопроектом (№2307) передбачається створити правову базу для забезпечення реалізації права громадян на житло, визначити правові, організаційні й соціально-економічні принципи державної політики в житловій сфері, врегулювати правовідносини щодо виникнення, здійснення й припинення права власності на житло.

Зокрема, планується врегулювати питання обліку громадян, які потребують отримання житла або покращення житлових умов, надання житла цим громадянам; реалізації права і виконання обов`язків власників житла й користувачів житлом; забезпечення формування, використання, утримання й збереження житлового фонду; надання, споживання, оплата житлово-комунальних послуг; збереження й бронювання житла, що перебуває в державній і комунальній власності; приватизація та реприватизації житлового фонду відповідно до закону тощо.

У комітеті вважають, що ключовими нормами проекту є збереження зобов`язань держави по відношенню до тих громадян, які перебувають на квартирній черзі; вдосконалення умов створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків і кооперативного будівництва; умови переселення власників і наймачів житла при реконструкції районів житлової забудови.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2009 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Житлового кодексу України.