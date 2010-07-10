Створення незалежного регулятора в ЖКГ деполітизує тарифи

Створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, на яку покладаються функції регулювання діяльності суб`єктів природних монополій, які надають послуги з централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, є кроком до деполітизування тарифоутворення й оптимальним шляхом вирішення питань, пов`язаних з удосконаленням системи ціноутворення на ринку комунальних послуг, який зможе запобігти стрімкому підвищенню тарифів на відповідні комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МінЖКГ, таку думку висловили в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства, коментуючи ухвалення парламентом відповідного закону.

У міністерстві нагадали, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. №932-р схвалено Концепцію розвитку системи державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій на ринку комунальних послуг, якою передбачається здійснити низку заходів з удосконалення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій на ринку комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Закон спрямований на визначення правових принципів організації й діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Законом передбачено, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України (далі – НКРКП) є колегіальним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основним завданням НКРКП є здійснення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках шляхом: збалансування інтересів суб`єктів господарювання, споживачів їх товарів і послуг і держави; забезпечення прозорості і відкритості на ринках природних монополій і суміжних ринках; захист прав споживачів товарів і послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості і в достатньому обсягу за економічно обгрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.

Також до завдань НКРКП відноситься формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії і суміжних ринків, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін; забезпечення самоокупності діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках; забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природних монополій; обмеження впливу суб`єктів природних монополій на державну політику і сприяння конкуренції на ринках, суміжних ринках, які перебувають у стані природної монополії, з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Визначені основні принципи діяльності НКРКП, її склад і порядок формування, організації діяльності, повноваження, форми і методи діяльності, відносини НКРКП з Кабінетом Міністрів, іншими органами виконавчої влади, а також з органами місцевого самоврядування, відповідальність суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках, НКРКП і їх посадовців.