У Донецьку боржників за ЖКП лякають Сталіним (фото)

У Донецьку розвішані бігборди, з яких Йосип Сталін попереджає громадян про покарання у разі несплати за теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, на рекламних щитах зображений Сталін, що стоїть на трибуні, і розміщено напис: "Товарищи, это не кино – это жизнь! Кто не платит за тепло – будет наказан!". Щити встановлені за ініціативою комунально-комерційного підприємства "Донецькміськтепломережа".

Коментуючи установку таких агітаційних щитів, заступник директора ККП "Донецькміськтепломережа" Олександр СЕМЧЕНКО заявив, що для багатьох громадян Сталін асоціюється "з порядком і хорошою дисципліною". При цьому О.СЕМЧЕНКО уточнив, що "Донецькміськтепломережа" замовила рекламникам п`ять подібних бігбордів (О.СЕМЧЕНКО є кумом секретаря Донецької міськради Миколи ЛЕВЧЕНКА - УНІАН).

Крім того, в мережі місцевого кабельного телебачення в Донецьку демонструються ролики з кадрами конфіскації і одного із злісних боржників автомобіля "Мерседес", а також кадри з ув’язненими на тлі колючого дроту. Все це супроводжується словами Сталіна: "Каждый несознательный товарищ должен знать, что его ждет!".