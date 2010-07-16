Київрада віддала державі будинок МЗС

Київрада передала з комунальної у державну власність будівлю Міністерства закордонних справ на вул. Михайлівська, 1, та корпуси Дипломатичної академії по вул. Велика Житомирська, 2.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозиція, що стосується передачі вказаних об’єктів, була озвучена секретарем Київради Олесем ДОВГИМ під час формування порядку денного сьогоднішнього засідання.

За словами О.ДОВГОГО, керівники фракцій на Погоджувальній нараді прийняли рішення розглянути це питання.

Він зазначив, що є відповідне доручення Президента України, а також звернення міністра закордонних справ до Київського міського голови, і отримано відповідне доручення столичного мера щодо надання згоди на передачу вказаних об’єктів комунальної власності.

Будівлі міністерства та Дипломатичної академії, які перебували в сфері управління Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради, передано до сфери управління МЗС.

За внесення пропозиції до порядку денного проголосували 73 депутати Київради зі 110 присутніх в залі. І така ж кількість депутатів підтримала цю пропозицію.