Міліція затримала людей, які намагалися пікетувати візит Кирила

Сьогодні поблизу аеропорту Дніпропетровська співробітники міліції затримали близько 30 членів УНП, які намагалися пікетувати прибуття до міста патріарха Московського КИРИЛА.

Про це УНІАН повідомив голова обласної організації Української народної партії Анатолій СОКОРИНСЬКИЙ. За його словами, затриманих автобусом було доставлено до Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровська.

Начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ підтвердив УНІАН факт затримання пікетувальників. Однак він назвав іншу кількість затриманих: до Бабушкінського райвідділу міліції доставлено 10 людей. За його словами, затриманим буде пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 185 Адміністративного кодексу України (порушення правил проведення масових заходів).

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» затримали 9 членів дніпропетровської обласної організації «Свободи». Серед затриманих - керівник дніпропетровської «Свободи» Анатолій ГАЛІЛЕЙ. Активісти «Свободи» намагалися провести акцію протесту по маршруту патріарха КИРИЛА.

Після складення двох адміністративних протоколів співробітники Бабушкінського райвідділу міліції членів Українськьї народної партії відпустили. Затриманих протримали у райвідділ міліції понад три години. За словами СОКОРИНСЬКОГО, складено два адмінпротоколи – про порушення правил проведення масових заходів та про опір співробітникам міліції.

А.СОКОРИНСЬКИЙ зазначив, що адмінпротокол про опір співробітникам міліції він не підписав, бо це не відповідає дійсності. «Ніякого опору міліції з нашого боку не було», - наголосив він.

Він також повідомив, що складені адмінпротоколи будуть передані до Дніпропетровського районного суду для розгляду по суті. Судове засідання попередньо призначено на понеділок, 26 липня.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Дніпропетровський окружний апеляційний суд заборонив УНП проводити пікети у зв’язку з приїздом Патріарха КИРИЛА.