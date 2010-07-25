У Рівному відкрито Музей бурштину

На базі рівненської бурштинової фабрики державного підприємства «Бурштин України» відкрито перший в Україні Музей бурштину.

Як передає кореспондент УНІАН, серед його експонатів – різноманітні шматки бурштину, знайдені у різний час на території Рівненщини, та ювелірні вироби з цього каменю.

Експонати розповідають не тільки про історію добування бурштину у краї, але й про єдине в Україні підприємство, що займається його переробкою.

Як повідомив журналістам під час відкриття музею в.о. директора «Укрбурштину» Олександр БІТЮК, за 17 років роботи підприємства накопичилося чимало цікавих виробів з бурштину, які нині представлені у музеї. Зокрема, тут експонується найдавніший бурштиновий виріб в Україні, якому приблизно 2,5 тисячі років. Це диск-амулет, знайдений на території Дубенського району, який свідчить про те, що наші предки вже тоді вміли обробляти бурштин і використовувати його як талісмани та амулети.

Ще однією окрасою музею вважаються камені, у яких закристалізовані комахи. Ці камені мають цінність не лише для науковців, але й колекціонерів. За свідченням фахівців, у сусідній Польщі такі камені продають по 10-12 тисяч доларів США.

Представлено у музеї і різні бурштинові породи, деяким з яких уже по 40 мільйонів років. Один шматок такої породи, наприклад, дає різні відтінки одного зеленого кольору.

До кінця року на базі музею планують відкрити для відвідувачів ще кілька бурштинових кімнат.