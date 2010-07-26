Янукович заборонив оренду підприємств, що не підлягають приватизації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено заборону на надання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств і структурних підрозділів, включених до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Також закон передбачає заборону на реорганізацію та ліквідацію підприємств, включених до цього переліку.

Одночасно глава держави доручив Кабінету міністрів України розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який дозволить уряду приймати рішення щодо реорганізації включених до переліку підприємств, якщо це не призведе до відчудження державної власності. Таким чином має бути врегульована ситуація з обмеженням повноважень Кабінету міністрів щодо управління об`єктами державної власності, яка виникає після прийняття зазначеного закону.