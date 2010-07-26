Міліція затримала розшукуваного зека, який був за гратами 7 разів

Співробітники Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області 22 липня затримали розшукуваного Інтерполом жителя Молдови, який втік з місць позбавлення волі і переховувався під чужим ім`ям у Вінницькій області.

Про це журналістам повідомив співробітник Вінницького сектору Українського бюро Інтерполу Василь ПАНЬКЕВИЧ.

Співробітники міліції затримали 50-річного чоловіка за підозрою у скоєнні крадіжки з магазину в селі Ровець Вінницького району. Чоловік представився жителем Кіровської області Росії, при цьому у нього були відсутні будь-які документи, що засвідчують особу.

У зв’язку з чим був направлений запит до Росії для з`ясування особи затриманого.

За запитом з`ясувалося, що в Кіровській області дійсно проживає чоловік із таким ім’ям та прізвищем, який в даний момент перебуває за місцем проживання, а дані дати народження і зовнішнє опис не відповідає даними затриманого у Вінницькій області.

Після цього співробітники вінницької міліції направили до Росії копію дактилокарти затриманого, за якою встановлено причетність затриманого у Вінницькій області до скоєння нерозкритої крадіжки на території Росії в 2004 році.

При цьому з`ясувалося, що затриманий є жителем Молдови, раніше семикратно судимий на території Молдови, України та Росії з іншим ім’ям та прізвищем.

За даними російських правоохоронців, чоловік з 2003 року перебуває в розшуку за скоєння втечі з місць позбавлення волі на території Молдови.

На думку співробітника Інтерполу, затриманий спеціально представився чужим ім`ям, щоб за скоєння крадіжки в Україні відбути незначний термін покарання і отримати на руки документи на чуже ім`я, уникнувши при цьому покарання за скоєну втечу в Молдові.

Зараз співробітники Інтерполу направили матеріали по затриманому в Молдову і Росію та мають намір екстрадувати його для подальшого відбування покарання.