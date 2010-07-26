Гірники з Єнакієвого заявили, що завтра не піднімуться з шахт

У Донецькій області гірники двох єнакіївських шахт «Червоний Профінтерн» і «Юний комунар» мають намір із завтрашнього дня не підніматися на поверхню, вимагаючи погашення боргів із заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, сьогодні трудові колективи цих шахт на загальних зборах ухвалили рішення з 08.00. завтрашнього дня (27 липня) не підніматися на-гора доти, доки не буде погашено тримісячну заборгованість із зарплати.

За словами голови об`єднаної первинної профспілкової організації шахт м. Єнакієвого, що ліквідовуються, Євгена АСТАНІНА, «шахти топити не будуть, водовідлив продовжить роботу в звичайному режимі, але й підніматися на поверхню люди не збираються, у них все одно немає коштів на проїзд на роботу і назад».

У профспілці впевнені, що ці дії гірників «говорять про початок стихійних протестів на підприємствах».

Голова первинної профорганізації шахти «Юний комунар» Микола КВАЧ зазначив, що з Міністерства вугільної промисловості надходять все нові завірення, що гроші «ось-ось прийдуть», «але їх не було ні минулого вівторка, ні у п`ятницю, ні сьогодні», тому гірники переконалися і протестні настрої досягають свого максимуму.

У свою чергу голова ліквідаційної комісії ДП «Укрвуглеторфреструктуризація» Леонід ЧЕРНИКОВ запевнив, що кошти з Мінвуглепрому для погашення боргів вже надійшли, здійснюється їх перерахування безпосередньо до банків, звідки - відразу на картки трудящим. За його словами, «залежно від регіону люди їх можуть одержати або сьогодні ввечері, або завтра вранці».

Є.АСТАНІН, проте, констатує, що люди до цих пір не розходяться з шахтного двору по домівках після проведених зборів, багато хто заявляє, що чекатимуть на шахті вісті про кошти, що надійшли. І якщо обіцянки чиновників знову не буде виконано, із завтрашнього ранку гірники відмовляться підніматися на поверхню, наголосив Є.АСТАНІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня трудові колективи двох єнакіївських шахт «Юний комунар» і «Червоний Профінтерн», що ліквідовуються і які здійснюють лише відкачування шахтних вод, мали намір оголосити акції протесту, тому що гірники цих підприємств в останнє одержували заробітну плату 2 квітня 2010 року.