КРУ заявляє про незаконне відчуження майна заводу «Більшовик»

Контрольно-ревізійне управління (КРУ) в місті Києві заявляє про передачу в податкову заставу майна ВАТ «НВП Більшовик», що надалі призвело до його незаконного відчуження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ, в порушення чинного законодавство було продано таке майно підприємства: будівлі санаторію-профілакторію «Берегиня» (вул. Миколи Юнкерова, 20), заготівельного цеху № 26 і корпусу № 12 цеху №17 (вул. Гарматна, 4) загальною площею майже 12 тис. м. кв.

«Таким чином, завдано шкоди на загальну суму 41,283 млн. грн.», – говориться в прес-релізі.

У КРУ відзначають, що колишнє керівництво «Більшовика» не мало права відчужувати майно, оскільки підприємство входить до переліку об`єктів державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Крім того, «Більшовик» включено до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У цілому впродовж ревізійного періоду (з 1 квітня 2007 року по 1 квітня 2010 року) на ВАТ «НВП «Більшовик» КРУ в Києві виявило порушень фінансово-бюджетної дисципліни на 62 млн. грн., зокрема, 44 млн. грн. становили втрати фінансових і матеріальних ресурсів, 1,22 млн. грн. – інші фінансові порушення і 16,76 млн. грн. – втрати коштів унаслідок неефективних управлінських рішень.

Зокрема, внаслідок здачі в оренду майна за ціною нижче ринкової підприємство недоотримало майже 14,2 млн. грн., а в результаті реалізації готової продукції, робіт і послуг за цінами, що нижче за собівартість, втрачена можливість додатково одержати 1,6 млн. грн. Також «Більшовик» недоотримав близько 2,5 млн. грн. доходів у зв`язку з тим, що в договорах з орендарями не було передбачено відшкодування плати за право користування земельними ділянками.