Затримано розкрадачів нафти з магістрального трубопроводу

У Гадяцькому районі Полтавської області поблизу села Червонознам’янка міліціонери затримали трьох чоловік, які викрали більш як 5 тисяч літрів нафти з магістрального нафтопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, працівники міліції затримали автомобіль ГАЗ-53 без номерних знаків з місткістю в кузові, наповненою нафтою. Від місткості до кульового крана магістрального нафтопроводу «Глінськ - Мала Павлівка» тягнувся шланг завдовжки близько 10 м.

Зараз за фактами пошкодження магістрального нафтопроводу і крадіжки нафтопродуктів порушено дві кримінальних справи.