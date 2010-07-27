На Львівщині згорів 12-квартирний житловий будинок

У місті Ходорів Жидачівського району Львівської області в одноповерховому дванадцятиквартирному житловому будинку барачного типу, в якому проживало 14 осіб, виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем знищено покрівлю будинку на площі 432 м кв., пошкоджено перекриття та майно мешканців квартир.

Під час гасіння пожежі працівниками МНС врятовано двох осіб.

Жертв та постраждалих немає.

Мешканців будинку тимчасово відселено.

Трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.