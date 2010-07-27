У БЮТ вважають, що ідея головного митника - вкрай небезпечна

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає за доцільне створити в Державній митній службі спеціальне слідче управління для боротьби з контрабандою.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив в коментарі УНІАН, оцінюючи ініціативу голови Держмитслужби України Ігоря КАЛЄТНІКА щодо скасування кримінальної відповідальності за контрабанду .

«Зважаючи на відсутність у митних органів права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, необхідно створити слідче управління в Державній митній службі, і саме такі зміни необхідно вносити до Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів, аби таким чином вийти на якісно новий рівень розкриття, розслідування та попередження контрабанди, а не скасовувати кримінальну відповідальність за контрабанду», – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

За його словами, скасування кримінальної відповідальності призведе до збільшення обсягу «сірого імпорту», що, в свою чергу, негативно відіб’ється на економічному стані вітчизняних підприємств, які виробляють аналогічну продукцію, а також призведе до зменшення митних надходжень до державного бюджету. «Скасування кримінальної відповідальності за контрабанду – це вкрай небезпечна ідея, направлена на задоволення комерсантів-контрабандистів і спустошення бюджету. Такого не існує ніде в світі. Візьміть досвід Росії, США чи будь-якої європейської країни, і ви побачите, що там контрабанда – один з найтяжчих злочинів. Ноу-хау тут не потрібні – треба просто працювати», – впевнений депутат.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ вважає неефективними адміністративні механізми покарання за незаконне ввезення товарів на територію країни. «Насправді контрабандисти не бояться ніяких адміністративних санкцій. Як тільки справа доходить до сплати штрафу – вони банкрутують свої підприємства, і в результаті держава не може стягнути навіть дрібні штрафи. Виходить, що з відміною порушень кримінальних справ у цій сфері усувається останній запобіжник для нечесних ділків», – пояснив він.

Депутат наголосив, що зменшення надходжень до державного бюджету звужує можливості для підвищення соціальних виплат. «Україна знаходиться на передостанньому місці за рівнем мінімальної заробітної плати в Європі », – додав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України виступила з ініціативою внесення змін до Кримінально-процесуального і Кримінального кодексів України щодо скасування кримінальної відповідальності за контрабанду, натомість залишаючи її в силі за переміщення сильнодіючих наркотиків, зброї, культурно-історичних цінностей і стратегічної сировини.

Довідка УНІАН. Чинний Кримінальний кодекс України(стаття 201) передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду (переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди та від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та майна у разі, якщо ці дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.