П.Ющенко: Київську Русь хрестив не Володимир, а апостол Андрій

Народний депутат Петро ЮЩЕНКО переконаний, що українська церква є апостольською і не може бути чиєюсь «донькою».

Таке переконання П.ЮЩЕНКО висловив у коментарі УНІАН.

«Істинна історія дає відповіді й хто «мати-церква», і де початок», - наголосив депутат.

За словами П.ЮЩЕНКА, перше хрещення Київської Русі здійснив не князь Володимир Святославович, а Андрій Первозванний.

«Богоугодне дійство – Хрещення Русі – Володимиром Великим було п’ятим, першим хрестителем нашої землі був святий Андрій Первозванний, який у 57-му році нашої ери прибув на київську землю», - підкреслив П.ЮЩЕНКО.

Депутат нагадав історію, коли після зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, вирішуючи, куди кому йти проповідувати христову віру. Андрію Первозванному випала Скіфія, тобто землі сучасної України. П.ЮЩЕНКО нагадав слова Апостола Андрія, сказані ним в Києві: «Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде великий град і багато церков здвигне тут Бог». «Це було наше апостольське хрещення», - наголосив депутат, додавши, що українська церква розпочалась з того, як Київський помісний собор у 1621 році затвердив апостольське походження християнства на українських землях. Зокрема, у звернені було сказано, що «Святий Апостол Андрій — перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і Апостол Український. На київських горах стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував Апостол».

На переконання П.ЮЩЕНКА, ця подія має змусити всіх зрозуміти, що українська церква є апостольською з першого століття від Різдва, так само як, наприклад, Олександрійська, Антиохійська, Єрусалимська церкви, які також заснували Апостоли.

За словами депутата, потім було й готське хрещення, й хрещення Аскольда, й княгині Ольги, і лише згодом хрестив Русь Володимир Великий.

Водночас, П.ЮЩЕНКО, надає цьому хрещенню великого значення, оскільки воно було фактично державним дійством та великою релігійною реформою.

«Треба зрозуміти просту істину, що Київська церква є матір’ю не лише для Московської церкви, а й для Білоруської, тому що саме сини Володимира поїхали з Києва до Пскова та Полоцька, де й були засновані ці церкви», - зазначив П.ЮЩЕНКО.