В Одесі трамвай зірвався з рейок і впав на «Таврію»: водій авто загинув
13:00, 29 липня 2010Суспільство
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Не спрацювали гальма
Сьогодні вранці зійшов з рейок і перекинувся на перетині вулиць Балківської і Маловського трамвай маршруту № 15. При цьому порожній вагон, який переганяли для ремонту, розчавив автомобіль «Таврія», водій якого загинув на місці.
Про це поінформували УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Одеського міськуправління Державтоінспекції, уточнивши, що «рятувальники швидко підняли трамвай і витягли з-під нього автомашину».
За словами очевидців, під час руху трамвая не спрацювали гальма. І хоча водій і стажер кидали на рейки перед ним сталевий гальмівний «башмак», запобігти аварії з трагічним наслідком не вдалося.
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