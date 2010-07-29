В Одесі трамвай зірвався з рейок і впав на «Таврію»: водій авто загинув

Сьогодні вранці зійшов з рейок і перекинувся на перетині вулиць Балківської і Маловського трамвай маршруту № 15. При цьому порожній вагон, який переганяли для ремонту, розчавив автомобіль «Таврія», водій якого загинув на місці.

Про це поінформували УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Одеського міськуправління Державтоінспекції, уточнивши, що «рятувальники швидко підняли трамвай і витягли з-під нього автомашину».

За словами очевидців, під час руху трамвая не спрацювали гальма. І хоча водій і стажер кидали на рейки перед ним сталевий гальмівний «башмак», запобігти аварії з трагічним наслідком не вдалося.