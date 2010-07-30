Проти київських чиновників порушили вже 20 кримінальних справ

Проти київських чиновників порушено близько 20 кримінальних справ.

Про це начальник столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю Олександр ПЛУЖНИК заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня” (№165к (3589).

Він також підкреслив, що буде порушено кримінальні справи й проведено арешти інших чиновників і керівників мерії.

Газета, посилаючись на свої джерела, пише, що «йдеться про «Плесо», яке завідує пляжами, «Київенерго», водоканал».

Газета «Сегодня» повідомляє, що вчора Голосіївський районний суд столиці виніс ухвалу про арешт на два місяці заступника генерального директора комунального підприємства «Київпастранс» Володимира АСАДЧЕГО, якому інкримінують «злочин за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу «Розкрадання в особливо великих розмірах».

Начальник УБОЗ Києва О.ПЛУЖНИК прогнозує нові затримання. «У слідчих діях проходитиме група осіб. Схема була така: завищували ціни на матеріали, які використовувалися при будівництві лінії швидкісного (трамвая), - вартість піску була завищена в 2 рази, щебеня - в 6 разів. Крім того, викликають серйозні сумніви комплектуючі трамвайного полотна. Буде призначено експертизу, оскільки полотно неякісне, це може призвести до жертв», - сказав він.