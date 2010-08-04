Азовських рибалок уже змушують ловити бичків

У Азовському морі через спеку, і, як наслідок, передморового стану бичка, дозволено вилов цієї риби без квот.

Про це заявили сьогодні представники оперативного відділу з охорони водних і живих ресурсів Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції на прес-конференції.

«Через високу температуру морської води стан риби передморовий, ми не тільки дозволяємо, а іноді й примушуємо рибалок виходити в море і ловити бичка, що б не було викиду на берег. Риба задихається. Якщо відбудеться викид, то буде завдано шкоди довкіллю», - сказав начальник оперативного відділу Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції Олексій КОБИЛЬСЬКИЙ.

За інформацією фахівців, температура води біля берегів Азовського і Чорного морів досягла рекордної позначки - 28-29 градусів. Чим більше температура води - тим менший у ній вміст кисню, що може згубно позначитися на життєдіяльності фауни.