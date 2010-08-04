Як з підробною карткою заходить на банківські рахунки?

У Миколаєві затримано зловмисника, який розраховувався за покупки грошима з рахунків іноземців.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Миколаївській області.

Як встановлено, за допомогою підроблених банківських карт шахрай входив у міжнародну автоматизовану платіжну систему «Visa». Таким чином він знімав гроші з рахунків клієнтів кредитно-банківських установ інших держав. Кошти він використовував, щоб розплачуватися за товари та послуги.

Під час затримання у зловмисника були вилучені численні докази скоєння ним злочинів: підроблені банківські карти й паспорти громадян України, комп`ютерне обладнання для зчитування й нанесення на пластикові карти кодів доступу до рахунків іноземних банківських установ.

Слідчі СБУ порушили проти правопорушника кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку).