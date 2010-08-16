Засоби для схуднення з психотропними речовинами продавали в аптеках

У Запорізькій області порушено 5 кримінальних справ за фактами продажу в аптеках засобів для схуднення, що містять психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальні справи було порушено за результатами перевірки дотримання вимог Закону "Про заходи протидії незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і зловживання ними", яка проводилася співробітниками органів прокуратури регіону зокрема на підприємствах, що працюють у медичній сфері.

"Мережами аптек області реалізовувалися засоби для схуднення "LI DA" і "DA LI", до складу яких входять психотропні речовини. За фактами реалізації цих препаратів органами прокуратури області порушено 5 кримінальних справ", - повідомили в прес-службі.

За даними прокуратури Запорізької області, продаж препаратів "LI DA" і "DA LI" кваліфікований як скоєння злочинів, передбачених статтею 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів). Як покарання ця стаття передбачає штраф до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на термін від 3 до 5 років і заборону на заняття певною діяльністю на строк до 3 років.