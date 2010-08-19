Кабмін вирішив, що робити з малими містами в найближчі п'ять років

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив концепцію Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва, яке є розробником цієї концепції.

За словами міністра регіонального розвитку та будівництва Володимира ЯЦУБИ, концепція враховує національний і європейський досвід становлення та організації місцевого самоврядування.

Він зазначив, що уряд доручив Мінрегіонбуду впродовж двох місяців підготувати й подати в Кабмін проект Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки.

«Необхідність розробки такої програми обумовлена тим, що законодавча невизначеність механізмів перспективного розвитку малих міст і недостатнє урахування їх специфіки загострили проблеми соціально-економічного розвитку, призвели до занепаду житлово-комунального й дорожнього господарства, зростання безробіття, зубожіння населення», – сказав керівник міністерства.

Метою програми є створення організаційних, нормативно-правових і економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку малих міст, підвищення життєвого рівня населення.

В.ЯЦУБА назвав два варіанти вирішення проблем соціально-економічного розвитку малих міст. Перший варіант передбачає поступове вирішення проблемних питань малих міст впродовж усього процесу виходу України з фінансової та економічної кризи за рахунок збільшення витрат державного бюджету на соціально-економічний розвиток у майбутні роки. Другий варіант полягає в створенні державою необхідних законодавчих передумов для формування та діяльності самодостатніх дієздатних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, здатних узяти на себе відповідальність за сталий розвиток своїх територій.

«На мій погляд, другий варіант є найбільш оптимальним. Результатом має стати якісне підвищення життєвого рівня населення», – зазначив В.ЯЦУБА.