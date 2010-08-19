У Криму - збройне пограбування Ощадбанку

У с. Льгівське Кіровського району Криму двоє раніше судимих скоїли збройне пограбування відділення "Ощадбанку".

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю кримського управління МВС, вдень 18 серпня двоє злочинці під`їхали до відділення "Ощадбанку", при цьому обидва були в масках, один озброєний стартовим пістолетом BLOW 9-го калібру, переробленим для стрілянини гумовими кулями.

Нападники, застосовуючи момент раптовості, погрожуючи пістолетом, вигукуючи нецензурні вислови, наказали касирці, що знаходилася в приміщенні відділення банку, лягти на підлогу. Користуючись безпорадністю працівників і відвідувачів банку, деморалізованих загрозою застосування зброї, грабіжники відкрито оволоділи великою сумою грошей у гривнах, євро і доларах США.

По тривозі був піднятий увесь особовий склад Кіровского і Білогірського райвідділів міліції. По гарячих слідах за підозрою в скоєнні розбійного нападу на Льгівське відділення "Ощадбанку" затримані двоє раніше судимих, обидва - 1988 року народження. У них вилучені гроші, пістолет і автомобіль. Вже на першому допиті підозрювані повідомили про те, як організували злочин. За словами затриманих, не останню роль у реалізації злочинного задуму зіграла відсутність у відділенні банку системи стеження і працівника охорони.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, – розбій, якою передбачена санкція у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років з конфіскацією особистого майна.