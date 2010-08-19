Тихонов: одне з перших завдань - не допустити забудови біля Софії Київської

Віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ заявляє, що державна політика у сфері охорони культурної спадщини мусить бути жорсткою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, про це В.ТИХОНОВ заявив, коментуючи підписане міським головою Києва рішення про припинення будівництва елітного житлового комплексу поблизу собору Святої Софії Київської.

"Уряд держави дуже прискіпливо ставиться до питань, які стосуються збереження архітектурної і містобудівної спадщини. Відрадно, що в цьому напрямку вдалося добитися певних зрушень. Ми змушені нарощувати м’язи для боротьби з нерадивими ділками, яким байдужі національні надбання", - сказав В.ТИХОНОВ.

За його словами, недопущення забудови буферної зони Софії Київської є одним із перших завдань, яке стоїть сьогодні на порядку денному. В.ТИХОНОВ нагадав, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ ще в квітні цього року доручив міській владі столиці ввести мораторій на забудову буферних зон.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що хаотична забудова, яка спотворює історичний центр Києва, є наслідком зволікання з розробленням необхідної містобудівної документації. За його словами, українським законодавством на сьогодні не передбачено окремих норм щодо врегулювання питань будівництва в межах охоронних зон об’єктів культурної спадщини, які включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Державна політика у сфері охорони культурної спадщини мусить бути жорсткою. Ми подбаємо про формування належної нормативної бази, а також про те, щоб на порушників чекали негативні наслідки, я б навіть сказав – невідворотні суворі санкції, за якими б порушник відповідав, навіть якщо він компенсує громаді всі втрати і відмовиться від завершення "своєї справи" до кінця. Тоді, сподіваюся, мало кого кортітиме зазіхнути на святе – на історичні і культурні надбання нашої нації", - підкреслив В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року прокуратура міста Києва винесла припис, яким вимагала негайно припинити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 06.06.2008 р., виданого ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення і вбудованим паркінгом по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі міста Києва.

Разом із тим ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», яка виступає забудовником житлового будинку по вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі Києва, заявила, що не має наміру відмовлятися від продовження будівництва об`єкту, незважаючи на всі перешкоди.

У свою чергу, кияни організовували акції протесту з вимогами припинити будівництво за цією адресою, яке загрожує руйнацією довколишніх старовинних будинків та Софії Київській.