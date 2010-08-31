Російський міністр пропонує перевіряти бакалаврів як школярів

Прийшов час зробити наступний крок у розробці системи оцінки якості освіти та створити для бакалаврів аналог Єдиного державного екзамену (ЄДЕ). Таку думка в інтерв`ю "Российской газете", яке буде надруковане у вівторок, висловив міністр освіти і науки РФ Андрій Фурсенко.

"Варто подумати про створення аналога ЄДЕ для бакалаврів, - наводить слова міністра ІТАР-ТАСС. - Щоб це була єдина незалежна об`єктивна оцінка, яка покаже рівень кожного підготовленого фахівця, а побічно через це визначить якість навчання у вузі".

Сьогодні, за словами Фурсенка, "реально єдиний інструмент" оцінки якості освіти - ЄДЕ. Він висловив переконання в тому, що таких інструментів мало бути більше.

"Перший крок вже зробили юристи - вони хочуть запровадити іспит на професію, - зазначив міністр. - Якоюсь мірою це реалізується в медицині".