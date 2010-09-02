МВС: обшук у адвоката не має стосунку до "справи Климентьєва"

У Харкові в квартирі В’ячеслава ІСМАЙЛОВА, який називає себе адвокатом зниклого головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА, триває обшук.

Про це телефоном повідомив кореспонденту УНІАН син В.ІСМАЙЛОВА Едуард ІСМАЙЛОВ.

За його словами, сьогодні в квартиру батька відбулося «незаконне проникнення». «Зламали двері й вибили стіну. Вдерлися «Беркут» і слідчий. Ударили матір, батька. Мене вкусила слідчий», - заявив Е.ІСМАЙЛОВ і додав: «Без всяких пояснень». Він пообіцяв надати повнішу інформацію згодом.

Попередньо, при спробі додзвонитися на мобільний телефон В.ІСМАЙЛОВА, кілька разів відповідала жінка. Вона уривчасто викрикувала в телефон, благаючи про допомогу. В телефоні чулися крики, тріск, тупотіння, різні голоси. Так повторювалося кілька разів, допоки телефон не взяв Е.ІСМАЙЛОВ, коротко і нервово пояснивши, що відбувається в квартирі батька.

Коментуючи події, начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила, що сьогодні до помешкання В.ІСМАЙЛОВА «на виконання рішення суду прибули судові виконавці з Полтави». За її словами, на місце прибули також представники харківської міліції, які «забезпечують порядок».

Л.ВОЛКОВА зазначила, що події не мають стосунку до «справи КЛИМЕНТЬЄВА».

Вона повідомила, що сьогоднішня подія стосується «справи сина», яка була порушена задовго до зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.