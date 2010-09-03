Комітет захисту журналістів запитує у Генпрокуратури, що коїться в Коломиї

“Комітет захисту українських журналістів висловлює занепокоєння тиском, який здійснює Коломийська міська рада (Івано-Франківська обл.) на газету “Коломийський вісник”, і висловлює рішучий протест проти дій місцевих чиновників, які намагаються позбавити редакцію приміщення, яке вона займає більш ніж 20 років”, - йдеться в зверненні Комітету, переданому УНІАН.

КЗУЖ розцінює такі дії державних службовців, наголошується в документі, “як протиправні, і як брутальний замах на свободу слова”.

У Зверненні також говориться, що кілька днів тому директор Коломийського міського комунального підприємства з експлуатації житла В.Михайлищук надіслав до редакції газети “Коломийський вісник” листа з пропозицією підписати новий договір оренди приміщення. Згідно з ним, виданню запропоновано звільнити перший поверх будівлі, а 22 березня ц.р. Господарський суд Івано-Франківської області порушив провадження у справі за позовом того ж КП до редакції “Коломийського вісника” щодо “усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням шляхом його звільнення”. Судове засідання у цій справі відбудеться 10 вересня ц.р.

Комітет захисту українських журналістів закликав Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрацію Президента розібратися із порушниками законодавства, що чинять тиск та перешкоди у роботі газети “Коломийський вісник”, і доповісти громадськості про вжиті заходи.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. в місті Коломиї було здійснено замах на життя головного редактора газети “Коломийський вісник” Василя Дем`яніва. Лише за збігом обставин він залишився живим.

Як інформує юридична служба КЗУЖ, відповідно до Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” будівля, яку займає “Коломийський вісник”, у встановленому порядку передана редакції для здійснення виробничої діяльності у безстрокову оренду, а Закон України “Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок”, що набув чинності у травні ц.р., фактично забороняє виселення редакцій з приміщень, де вони перебувають.