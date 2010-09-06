На Луганщині згорів приватний будинок: загинуло двоє людей

У с. Малоолександрівка Троїцького району Луганської області в приватному житловому будинку через необережність при палінні в нетверезому стані виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.

За оперативними даними, минулої доби в Україні зареєстровано 305 пожеж, у тому числі у житловому секторі 92 пожежі, на яких виявлено тіла 7 загиблих осіб.