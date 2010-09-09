СБУ впіймала на хабарі підполковника податкової міліції

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області співробітники обласного СБУ на «гарячому», затримали підполковника податкової міліції під час отримання хабара у розмірі 80 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

Податківець вимагав гроші у приватного підприємця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом несплати податків. У подальшому, бізнесмену обіцяли перекваліфікувати статтю кримінальної справи на іншу частину, не пов’язану з позбавленням волі.

Хабарника взято під варту. За матеріалами УСБУ, Новомосковською міжрайонною прокуратурою стосовно затриманого порушено кримінальну справу. Триває слідство.