СБУ впіймала на хабарі підполковника податкової міліції
15:47, 09 вересня 2010Суспільство
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Хабарника взято під варту
У місті Новомосковськ Дніпропетровської області співробітники обласного СБУ на «гарячому», затримали підполковника податкової міліції під час отримання хабара у розмірі 80 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.
Податківець вимагав гроші у приватного підприємця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом несплати податків. У подальшому, бізнесмену обіцяли перекваліфікувати статтю кримінальної справи на іншу частину, не пов’язану з позбавленням волі.
Хабарника взято під варту. За матеріалами УСБУ, Новомосковською міжрайонною прокуратурою стосовно затриманого порушено кримінальну справу. Триває слідство.
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