Це всього лише третій зареєстрований випадок, коли представник виду Аделі помічений в Новій Зеландії.

Жителі узбережжя Нової Зеландії виявили на одному з пляжів рідкісного гостя - пінгвіна Аделі. Цей вид гніздиться виключно біля берегів Антарктиди і на найближчих до материка островах, і побачити його де-небудь ще майже неможливо.

Це всього лише третій зареєстрований випадок, коли представник виду Аделі помічений в Новій Зеландії - в 3 тис. км від середовища проживання. Перші два відбулися в 1962 і 1993 роках.

Колонії цього виду пінгвінів були вперше відкриті експедицією французького дослідника Жюля Дюмон-Дюрвіля в 1840 році. Він назвав їх ім'ям своєї дружини - Аделі, а місце виявлення птахів - землею Аделі.

Першим пінгвіна на новозеландському пляжі помітив місцевий житель Гаррі Сінгх, але спочатку подумав, що це забута на березі велика м'яка іграшка.

"Він не рухався протягом цілої години і виглядав виснаженим і розгубленим", - говорить Сінгх.

За його словами, поки він чекав прибуття спеціальної групи рятувальників, він найбільше хвилювався, щоб пінгвін не пішов знову у воду, тому що в його стані він став би легкою здобиччю морських хижаків, в надлишку мешкають біля берегів Нової Зеландії.

Крім того, на пляжі, куди прибило пінгвіна, часто вигулюють собак без повідків.

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Лікуванням пінгвіна, якого новозеландці вже встигли назвати Пінгу, зайнявся фахівець з порятунку пінгвінів з десятирічним стажем, біолог Томас Стрекл разом з командою ветеринарів.

За його словами, за довгі роки роботи йому траплялися особини різних видів, але ніколи він не бачив в цих краях пінгвіна Аделі.

Аналізи Пінгу показали, що тварина виснажена і зневоднена. Вже кілька днів пінгвін отримує харчування через спеціальну трубочку.

Коли він повністю оговтається, його випустять біля води, але чи захоче він виконати зворотний шлях в Антарктиду, вчені не знають.

За їх словами, якщо випадки появи пінгвінів Аделі почастішають, це буде тривожним знаком, що свідчить про зміни середовища проживання цих тварин.

У лютому цього року біля найпівнічнішого краю Антарктиди була зареєстрована найвища в історії температура повітря - +20,75 градусів Цельсія.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО), в останні 12 років площі антарктичних льодовиків стрімко скорочуються під впливом глобального потепління, повідомляє Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла