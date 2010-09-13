У Донецькій області бомжі спалили дитячий садок

Сьогодні в Донецькій області в селищі Черкаське (м. Слов`янськ) згорів дитячий садок, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК. Його слова підтвердили в Головному управлінні МНС України в Донецькій області.

«Сьогодні вночі в селищі Черкаському Слов`янського району бомжі залізли в дитячий садок, щось там шукали, намагалися чимось там (поживитися). і спалили його, просто спалили і все», - сказав губернатор.

В облуправлінні МНС розповіли, що 13 вересня о 03.15 на пульт управління МНС у м. Слов`янську надійшла інформація про пожежу в приміщенні дитячого садка селища Черкаське. Було встановлено, що полум`я виривається з вікон будівлі дитячого сад і вже перекинулося на дах, людей у приміщенні немає.

При ліквідації пожежі було задіяно 2 автоцистерни і 10 чоловік особового складу. Вже о 4.18 пожежу був локалізовано, а о 4.56 - ліквідовано.

Лише своєчасна і професійна дія пожежників звела збитки дитячої дошкільної установи до мінімуму - вигоріло 100 кв.м крівлі і 50 кв.м дерев`яних перекриттів. Причина пожежі встановлюється.

У МНС зазначили, що тут великою складністю в роботі пожежників стало те, що в селищних гідрантах і пожежних водосховищах була відсутня вода, і заповнювати пожежні цистерни довелося у водоймищі зрошувального господарства, яке розташоване на відстані 2-2,5 кілометри від місця пожежі.