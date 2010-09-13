Росія не розглядає можливості зміни формули ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ під час відеомоста Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?».

«Що стосується формули ціни на газу - немає ніяких переговорів і бути не може», - заявив В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що в 2009 році були підписані угоди, що встановлюють формулу ціни на газ на 11 років.

«З погляду Росії, це цілком справедливі умови, і вони сьогодні реалізуються», - сказав В.ЯЗЄВ, додавши, що єдина поступка «Газпрому» стосується вибору обов`язкових обсягів газу.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.