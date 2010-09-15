НБУ просить банки надати інформацію про залишки за кредитами

Національний банк України просить комерційні банки надати інформацію щодо залишків заборгованості за кредитними договорами.

«З метою проведення аналізу ситуації на грошово-кредитному ринку і здійснення функцій нагляду, просимо надати інформацію щодо залишків заборгованості за кредитними угодами та їх вартість станом на 1 вересня 2010 р.», - говориться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому інформація має бути згрупована за кредитами, наданими: суб`єктам господарювання (за галузями); фізичним особам (за цільовим використанням коштів); небанківським фінансовим установам; органам державної влади.

Із загальної суми кредитів має бути вказана сума кредитів, наданих інсайдерам.

Зазначена інформація має бути надана до Нацбанку до 25 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг залишків за банківськими кредитами на 1 вересня 2010 року становив 710,0 млрд. грн., зокрема кредити фізичним особам - 213,8 млрд. грн.