Повітряні сили проводять навчання з ракетними стрільбами

У Криму, на аеродромі Бельбек під Севастополем, триває льотно-методичний збір екіпажів частин винищувальної авіації з виконанням бойових стрільб по повітряних мішенях і з забезпеченням виконання бойових стрільб підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил у районі полігону "Чауда", повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Захід під керівництвом заступника командувача Повітряними силами з авіації - начальника авіації військового льотчика-снайпера генерал-лейтенанта Василя Никіфорова проходить у рамках головних у Збройних силах навчань року - комплексу тактичних командно-штабних навчань "Взаємодія-2010".

Впродовж льотно-методичного збору льотчики-винищувачі здійснять близько сорока пусків керованих ракет типу "повітря-повітря" по 20 повітряних мішенях. "У навчаннях беруть участь близько 40 льотчиків. Це добре підготовлений, досвідчений особовий склад, який, я упевнений, впорається з усіма поставленими завданнями", - наводить слова генерал-лейтенанта прес-служба.