СБУ вимагає до себе поваги

У цьому році Службою безпеки України порушено 17 кримінальних справ, у яких розслідуються правопорушення окремих громадян у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, 5 з них вже розглядаються судами.

Про це повідомив начальник Управління СБУ у Львівській області Юрій КІЦУЛ учора під час прес-конференції у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, він також поінформував, що на початку року Львівським управлінням СБУ порушена кримінальна справа, в якій розслідуються обставини, які мають схожу юридичну фабулу зі справою, порушеною проти директора музею «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО.

«Протягом 2009-2010 років управлінням встановлено більше 130 осіб, які були причетні до різного роду порушень у сфері охорони інформації з обмеженим доступом. Зазначене говорить про системну роботу з виявлення порушень у сфері охорони інформації з обмеженим доступом. І ситуація з Русланом ЗАБІЛИМ є черговим фактом виявлення порушення», - сказав представник СБУ.

Також начальник УСБУ у Львівській області звернувся до громадських діячів, які рекомендували Р.ЗАБІЛОГО на посаду директора музею «Тюрма на Лонцького», з вимогою поважати роботу та покладені на СБУ правоохоронні функції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні львівських журналістів працівники УСБУ провели по приміщеннях музейного комплексу «Тюрма на Лонцького», щоб вони мали змогу особисто переконатись, що науковці працюють в своїх кабінетах, їм надана інша техніка, замість вилученої, яка забезпечує процес вивчення архівних документів.

Як повідомляв УНІАН, історика Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали в Києві працівники СБУ. Його звинуватили в тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

«Встановлено, що співробітник СБУ Р.ЗАБІЛИЙ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація».