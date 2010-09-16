Більшість росіян зазначають підвищення цін на продукти

Переважна більшість росіян зазначають підвищення цін на молочні і м`ясні продукти (по 75%). Такі дані були отримані під час опитування Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД). Крім того, росіяни зазначають зростання на овочі і фрукти (68%), хлібобулочні вироби (67%), комунальні платежі (68%). Найрідше респонденти вказують на подорожчання бензину (60%).

За даними експертів, майже половина росіян (47%) вважає інфляцію високою, 41% оцінює її як помірну. У меншості ті, хто вважає зростання цін незначним (7%).

Як високий оцінюють рівень інфляції в першу чергу жителі середніх міст і сіл (51% і 52% відповідно), а також малозабезпечені респонденти (66%). Москвичі та петербуржці, так само як і заможні росіяни, вважають зростання цін помірним (48% і 49% відповідно).

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД було проведений 28-29 серпня 2010 р. Опитано 1 тис. 600 осіб у 140 населених пунктах 42 областей Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.