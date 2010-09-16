П'яний «мажор» на іномарці врізався в машину ДАІ і збив двох студентів

У селі Нові Петрівці під Києвом неподалік від резиденції Президента вчора близько 18.00 автомобіль «Тойота Камрі» на великій швидкості в`їхав в автомобіль ДАІ, слідом за цим збив 17-річних студентів одного з київських вузів Ярослава ГАГАРІНА і Ганну БАХМУТ, після чого врізався у трактор.

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на очевидців події, що також заявили, що водій іномарки Валерій С. представився близьким родичем високопоставленого урядовця, при затриманні поводився зухвало і погрожував зірвати з співробітників міліції погони.

Прізвище порушника у Головному управлінні МВС у Київській області не називають, однак підтверджують, що такий факт дійсно мав місце.

Як повідомили в главку, за кермом «Тойоти» перебував бізнесмен, його доставили на огляд до Вишгородської лікарні, проте нарколог не знайшов в організмі водія алкоголю. Тоді штрафника відвезли до Києва, де після обстеження у бюро судмедекспертизи в крові було виявлено 1,6 проміле спиртного (приблизно пляшка горілки). За фактом ДТП порушено кримінальну справу, винний перебуває на підписці про невиїзд.

Травми Я.ГАГАРІНА виявилися легкою, а у Г.БАХМУТ пошкоджено хребет і роздроблено кістки.