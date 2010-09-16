У Дніпропетровську злочинець одного міліціонера вбив, другого - поранив

Сьогодні на Центральному автовокзалі Дніпропетровська під час затримання озброєного зловмисника з наркотиками один міліціонер загинув, другий був тяжко поранений.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

За його словами, інцидент стався о 8.50. Увагу двох співробітників патрульно-постової служби привернув чоловік, який прибув із Кривого Рогу та поводився підозріло. У сумці затриманого міліціонери виявили наркотики, після чого зловмисник вихопив пістолет і почав стріляти. Один із правоохоронців теж застосував зброю. В результаті сутички на місці загинув 40-річний співробітник ППС, а його 34-річний колега з тяжкими пораненнями був доставлений до лікарні.

Озброєного зловмисника затримано. Ним виявився житель Кривого Рогу, 1972 р. н., який раніше 10 років відсидів у тюрмі. Ведеться слідство.