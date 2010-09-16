У Києві ГУБОЗ утретє затримав «злодія в законі» Ровшана Джанієва

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у місті Києві затримали «злодія в законі» Ровшана ДЖАНІЄВА, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Ровшан Ленкоранський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що «злодій в законі» незаконно перебував в Україні. За словами начальника київського УБОЗу Олександра ПЛУЖНИКА, при огляді у нього виявлено три паспорта. Перший - на ім’я неіснуючого громадянина України. У ньому було фото Р.ДЖАНІЄВА. Те саме було і в закордонному паспорті. Третій паспорт - громадянина Азербайджану із фото Р.ДЖАНІЄВА, але з іншим прізвищем, наголосив О.ПЛУЖНИК.

За минулі роки це вже третє затримання «Ровшана Ленкоранського» у Києві. Так, у лютому 2008 року він затримувався працівниками ГУБОЗ МВС під час спецоперації як особа, що перебуває у міждержавному розшуку по звинуваченню у скоєнні особливо тяжкого злочину. Тоді Шевченківським районним судом Києва йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 40 діб. Однак, перебуваючи під вартою, «Ровшан Ленкоранський» використовуючи корумповані зв’язки у Державному комітеті у справах релігій та національностей України, отримав статус біженця та був звільнений з-під варти. Але Вищим адміністративним судом України рішення про надання Р.ДЖАНІЄВУ статусу біженця було скасовано.

Востаннє «злодій в законі» був заарештований у грудні минулого року та екстрадований до Азербайджану із забороною в’їзду в Україну терміном 5 років.

На сьогодні Р.ДЖАНІЄВ затриманий, вирішується питання про порушення кримінальної справи за підробку та використання підробних документів.