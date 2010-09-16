Рішення щодо Миколаївського морпорту влаштувало всіх?

Ситуація у ДП «Миколаївський морський торговий порт» стабілізувалася, повідомляє сайт Морські бізнес-новини України.

Як стало відоме МБНУ, міністр транспорту і зв`язки України Костянтин ЄФИМЕНКО прийняв відставку начальника Миколаївського МТП Василя КАПАЦИНИ. Одночасно йому запропоновано посаду радника міністра транспорту і зв`язку. «Це рішення ухвалювалося на найвищому державному рівні, за безпосередньої участі губернатора Миколаївської області Миколи КРУГЛОВА, – повідомило сайту джерело в Мінтрансзв’язку.

З 17 вересня в.о. начальника Миколаївського порту призначено Василя ІВАНЮКА.

«Це зважене і далекоглядне рішення міністра транспорту і зв`язку К.ЄФИМЕНКА зі схваленням зустрінуто у трудовому колективі, воно, безумовно, розрядило напружену обстановку і стабілізувало ситуацію на підприємстві, – зазначають у порту. - Це окремий випадок, коли ухвалене рішення влаштовує практично всіх. В.КАПАЦИНА, один з найуспішніших і грамотних менеджерів, залишається у морській галузі, і його досвід і знання будуть, безумовно, затребувані».

Як відзначає МБНУ, «інвестиційні проекти в порту, зокрема ті, що фінансуються «Бунге» і «Метінвестом», цього року будуть доведені до завершення. Міністр одержав ефективного радника, який опікуватиметься практичними справами морської галузі країни. Губернатор М.КРУГЛОВ зберіг стабільність на провідному підприємстві області, особливо важливу напередодні місцевих виборів. Його позиція забезпечить Партії регіонів підтримку багатотисячного колективу».

За інформацією сайту, В.ІВАНЮК має досвід роботи на керівних посадах в морських портах і відповідну профільну освіту. Останнім часом він обіймав посаду начальника самостійного підрозділу ММТП (Портопункт «Очаків»), який веде перспективні проекти з стратегічному розвитку порту. Призначення В.ІВАНЮКА на посаду начальника порту забезпечить стабільність і спадкоємність у керівництві портом, вважають на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. у Миколаївському морському торговому порту було оголошено передстрайковий стан у зв`язку з інформацією про звільнення з посади начальника ММТП В.КАПАЦИНИ.

Таке рішення було ухвалене на мітингу, який відбувся 10 серпня на підприємстві. Учасники мітингу протестували проти дій Мінтрансзв’язку, який видав наказ про усунення від виконання своїх обов`язків начальника порту В.КАПАЦИНИ і призначення виконуючого обов`язки, що було зроблене до закінчення роботи на підприємстві комісії КРУ.