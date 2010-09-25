В Одесі застрелили кримінального авторитета

Учора в Одесі на Фонтанській дорозі сталася стрілянина, в якій загинув один з її учасників, повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в області, не уточнюючи подробиць.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, загинув 49-річний кримінальний «авторитет» Сергій С., відомий у певних колах на прізвисько ПАТЛАТИЙ. Кілер спочатку вистрілив кілька разів по ногах жертви, а потім зробив контрольний постріл у голову з пістолета системи Макарова.

За даними співрозмовника агентства, убитий контролював підприємства організованого злочинного угруповання, а також був своєрідним "мозковим центром" ОЗГ і «правою рукою» СТОЯНА (Георгія СТОЯНОВА), який зараз знаходиться під слідством в одеському СІЗО у справі про вбивство людини на Привокзальній площі міста. Останнім часом загиблий нібито прагнув зайняти лідируючі позиції не тільки в угрупованні, а й в усьому "тіньовому" співтоваристві Одеси.