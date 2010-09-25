Дипломати незаконно ввозили в Україну дорогі авто?

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України проводить дослідчу перевірку фактів можливого незаконного ввезення в Україну дорогих автомобілів, до яких начебто причетні дипломатичні представники однієї з країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, за словами першого заступника начальника ГУБОЗ МВС України Едуарда ФЕДОСОВА, “на сьогодні немає підстав говорити про порушення щодо митного оформлення транспортних засобів представників дипломатичного корпусу”.

Водночас, зазначив Е.ФЕДОСОВ, після закінчення перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.