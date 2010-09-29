Митці не достукалися до Литвина

Українські митці 28 вересня провели першу акцію протесту у рамках кампанії “Займіться ділом, а не язиком!”, спрямованої проти прийняття Верховною Радою законопроекту “Про мови в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції у Києві митці і волонтери відремонтували дитячий майданчик у Святошинському районі, а також передали книги до дитячої районної бібліотеки. Представники громадськості також планували поспілкуватися з представниками районного відділення Народної партії, депутат від якої Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ є співавтором законопроекту про мови, проте двері партійного офісу виявилися зачиненими.

За словами вокаліста гурту “ТНМК” Олега МИХАЙЛЮТИ (Фагота), митці цією акцією хочуть сказати владі, що необхідно займатись реальним покращенням економічної ситуації в Україні, а не намагатись відвернути увагу громадськості мовним питанням. “Треба займатись економікою, а не маніпулювати на мовному питанні”, - зазначив він. “Ціни ростуть, а їм, окрім мови, більше немає про що говорити”, - додав О.МИХАЙЛЮТА.

За словами письменника Анатолія ДНІСТРОВОГО, питання української мови справді сьогодні є актуальним, проте даний законопроект спрямований не на покращення ситуації з її функціонуванням, а навпаки, на звуження сфер її вжитку. “Краще би влада займалася реальними справами, а до проблем, які розколюють суспільство, не поверталася”, - додав він.

Як сказала виконавчий директор громадського руху “Не будь байдужим” Оксани ЛЕВКОВОЇ, сьогодні є недалекоглядним витрачати кошти з місцевих бюджетів на масштабне переведення україномовного простору на російськомовний. Наприклад, за її словами, неадекватною є в умовах кризи заміна дорожніх знаків лише в одному Севастополі, яка обійшлася владі у 150 тис. грн.

О.ЛЕВКОВА також зазначила, що акції, подібні київській, пройшли сьогодні у Харкові, Черкасах, Одесі.

За інформацією активістів громадянської кампанії, наступна акція буде проведена 4 жовтня біля комітетів ВР з вимогою не вносити даний законопроект в порядок денний парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект Закону "Про мови в Україні", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і С.ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Формально даний законопроект не робить російську другою державною, але надає їй право “вільного функціонування практично і всіх сферах діяльності”, що рівнозначно офіційному статусу.