Херсонес існував уже в другій половині XIV століття?

Результати досліджень, проведених спільною експедицією у складі учених Національного заповідника «Херсонес Таврійський» і Познаньського університету, свідчать про те, що місто-держава Херсонес проіснувало практично до XV століття нашої ери.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор заповідника Леонід МАРЧЕНКО.

За його інформацією, недавно в Херсонесі завершилася експедиція, яка тривала більш як півтора місяця. У поточному році учасниками експедиції був досліджений новий квартал. (Відповідно до укладеного з Познаньським університетом договору, спільні експедиції польських і українських дослідників на Херсонесі проводяться вже 10 років, в основному, археологи досліджують ранньо-християнські храми і стародавні базиліки Херсонеса, починаючи з V і закінчуючи XIV століттям; розкопки ведуться на території самого городища - УНІАН).

За словами Л.МАРЧЕНКА, дотепер багато вчених вважають, що Херсонес проіснував в основному до початку XIV століття, а потім місто прийшло у занепад, разом із тим, знахідки останньої експедиції і самі стародавні споруди дають підстави для спростування цього висновку.

За інформацією Л.МАРЧЕНКА, в трьох приміщеннях експедицією знайдені три срібні монети XIV століття, причому, в кожному по одній монеті.

«Так, дослідники припускали, що Херсонес існував майже до XV століття, але в окремих його частинах, а тут - центр городища, і це достатньо несподівано», - зазначив гендиректор заповідника.

Він додав, що «залишки приміщень добрі, кладка цікава. Тобто, це були капітальні будови, з грунтовними фундаментами».

Довідка УНІАН. Херсонес Таврійський - місто, засноване старогрецькими колоністами понад дві з половиною тисячі років тому на південному заході Криму. Його руїни знаходяться території Гагарінського району Севастополя.

Розкопки на території Херсонеса почали проводити в 1827 році.

У 1892 році на території стародавнього міста був заснований археологічний музей.

Указом Президента України від 1994 р. Херсонес став національним заповідником.

Загальна площа заповідника становить близько 500 гектарів. Основою заповідника є складного профілю музей, експозиція якого об`єднує в собі три сучасні типи музею: археологічний, історичний і типологічний. Музейна експозиція в двох будівлях відповідає двом історичним епохам: античній і середньовічній.

Самостійними експозиціями просто неба є власне городище Херсонеса, середньовічні фортеці Каламіту і Чембало. Музейні збірки налічують понад 200 тисяч експонатів, багато з яких є унікальними.