Як компенсувати втрати від перебування ЧФ у Севастополі?

У Севастополі розроблять механізм компенсації втрат бюджету міста у зв`язку з перебуванням ЧФ РФ

Севастополь. 4 жовтня. УНІАН. Затвердження урядом України нового механізму розрахунку компенсації втрат доходів бюджетів міста у зв`язку з перебуванням тут військових частин і формувань Чорноморського флоту РФ, що розробляється владою Севастополя спільно з центральними органами влади, дозволить збільшити рівень цієї компенсації приблизно вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ на брифінгу для журналістів. За його інформацією, днями до Севастопольської МДА надійшло доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 27 вересня цього року (підписано за підсумками зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з головою Севастопольської МДА Валерієм САРАТОВИМ 11 серпня цього року - УНІАН), що містить 8 пунктів, «які є принципово, стратегічно важливими для розвитку Севастополя». Як сказав І.ЛОКТІОНОВ, із цих питань уже підготовлено відповідне доручення прем`єр-міністра України (доручення Президента України адресоване КМУ - УНІАН), думаю, найближчими днями ми його отримаємо».

Як підкреслив заступник керівника міста, владою Севастополя фактично вже виконано перший пункт президентського доручення, що стосується розробки й затвердження в установленому порядку механізму компенсації втрат бюджету Севастополя (втрати по земельному податку) у зв`язку з перебуванням Чорноморського флоту. «Сьогодні ми хочемо затвердити в установленому порядку методику компенсації втрат, для того, щоб у подальші роки, з 2011 й далі ми могли отримувати компенсацію з держбюджету. Сьогодні ми її отримуємо, понад 100 млн. грн. на рік, але ми хочемо збільшити цю суму мінімум удвічі», - сказав І.ЛОКТІОНОВ.

Крім того, як повідомив він, Президент України доручив розробити пропозиції щодо внесення змін до методики обсягів участі РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів у зв`язку з перебуванням російського флоту. За інформацією І.ЛОКТІОНОВА, «ця методика була розроблена в Севастопольській міськадміністрації спільно з Міністерством економіки України, і за нею бюджет міста Севастополя, починаючи з 2004 року, отримує кошти з бюджету РФ». Але, як додав заступник голови МДА, «у нас є пропозиції збільшити обсяги цієї участі, ми підготували пропозиції, які були озвучені уряду України, і - через МЗС України - уряду Росії. І сподіваємося, що в нас є можливість збільшити обсяг цих коштів».

І.ЛОКТІОНОВ також повідомив, що дорученням Президента України також наказано до 1 листопада затвердити Концепцію державної цільової національно-культурної програми розвитку Національного заповідника «Херсонес Таврійський на 2011-2015 роки. Крім того, дано доручення, що стосуються будівництва очисних споруд і деяких інших питань.