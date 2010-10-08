Янукович: Україна інтегрована до світової економіки, і Росія це розуміє

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав існування загрози часткового поглинання української економіки Росією.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю програмі «Шустер Live».

«Вона є. Але й Україна вже так інтегрована до світової економіки, що сьогодні це вже має незначний вплив… І Росія це розуміє. І я постійно говорю: ви такі великі – візьміть поступіться нам в одному питанні, другому, третьому… І вони, до речі, цього дотримуються. Іноді не хочеться. Але ми намагаємося переконувати фактами, прикладами про те, що вигідно, у тому числі, й Росії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, він часто зустрічається із керівництвом РФ «не тому, що там така вже й любов у нас».

«Наш обов’язок – запустити механізм економічний, який був частково втрачений між нашими країнами. Тому, й з МЕДВЕДЄВИМ, і з ПУТІНИМ ми на постійному зв’язку. У нас таких, мовляв, солодких розмов дуже мало. У нас дуже багато принципових розмов. І, природно, кожний захищає свої національні інтереси. Ми, об’єднуючи зусилля, отримуємо ефект і в Україні, і в Росії», - сказав президент України, вкотре зазначивши, що зайва політизація цього питання ніколи не була корисною.

«Захищати національні інтереси – це не лише язиком розповідати, але економічно потрібно захищати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.