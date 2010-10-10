У Севастополі відбудеться фестиваль аерографії

У Севастополі сьогодні відбудеться другий український фестиваль аерографії «АвтоГРАФ на Графській».

Як повідомила кореспондентові УНІАН куратор проекту Антоніна КУЗЬМІНА, учасниками фестивалю стануть автоаматори і художники-аерографісти з усіх регіонів України.

Під час фестивалю відбудеться виставка автомобілів і мотоциклів з готовими роботами аерографів.

Крім того, художники – учасники фестивалю безкоштовно «розмальовуватимуть» автомобілі гостей фестивалю.

Серед учасників фестивалю відбудеться конкурс на кращий автомобіль з аерографічним розписом.

Як вважає А.КУЗЬМІНА, такий захід привертає увагу великої кількості гостей і жителів міста, автоаматорів, художників, що дозволяє розвивати культурне й туристичне життя міста, наповнювати дозвілля жителів і гостей міста знаменними подіями, обмінюватися художнім і естетичним досвідом, підтримувати талановитих художників–аерографістів і виявляти кращих з них.

Фестиваль пройде на центральній площі міста - площі Нахімова, яка розташована поряд з Графською пристанню, за ініціативою і за підтримки благодійної організації «Фонд Віктора Руденка».

Перший фестиваль «АвтоГРАФ на Графській» пройшов у Севастополі в жовтні 2009 року із залученням автоаматорів і художників з України і Росії.