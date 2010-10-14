17-річного мешканця Коростеня затримано за жорстоке вбивство

У місті Коростень Житомирської області правоохоронці затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні пенсіонерки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, 4 жовтня цього року у Коростені у власному будинку була знайдена мертвою з ножовими пораненнями шиї 74-річна жінка. Під час оперативно-розшукових заходів міліція затримала 17-літнього юнака. Попередньо встановлено, що уночі 30 вересня цього року він заліз через вікно у будинок потерпілої, убив її та забрав з будинку 30 тис. грн.

Наразі за цим фактом проводиться розслідування, порушується питання про відкриття проти юнака кримінальної справи.